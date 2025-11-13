На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД подчеркнули неспособность Киева к конструктивным действиям в рамках переговоров

МИД РФ: Украина призналась, что не способна ничего сделать в рамках переговоров
Алексей Куденко/РИА Новости

Украинская сторона не способна ни к каким конструктивным действиям в рамках переговорного процесса. Об этом газете «Известия» заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что переговоры прекратились уже свыше 100 дней назад, при этом Москва предпринимала все усилия для продолжения переговорного процесса. Но Киев заблокировал переговоры и не желал их продолжать. Украина делала все возможное для того, чтобы чужими руками сорвать переговорный процесс, постоянно обвиняя Россию в нежелании мира. Но сейчас Украина по факту сама вынуждена признать, что ничего не способна сделать в рамках переговорного процесса.

12 ноября в МИД Украины заявили, что Киев на фоне отказа от переговоров с Москвой все же ждет встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее Украина заявила о заморозке мирных переговоров с Россией.

Переговоры о мире на Украине
