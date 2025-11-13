На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Жизненно важная» поддержка Украины от США оказалась под угрозой

Newsweek: коррупция на Украине подорвет поддержку Киева со стороны США
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Коррупционный скандал на Украине подорвет «жизненно важную» поддержку Киева со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Newsweek.

«Украинская коррупция была главной проблемой США при администрации Трампа и объектом критики в адрес Зеленского. Последний скандал угрожает еще больше подорвать общественную поддержку Украины со стороны Америки и доверие к руководству Зеленского, а также поставить под угрозу жизненно важную поддержку США в ее защите от российского вторжения», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает Newsweek, украинский лидер Владимир Зеленский назвал коррупцию «абсолютно неприемлемой» и ввел санкции в отношении лиц, причастных к ней.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против бизнесмена и своего соратника Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

Ранее на Украине подтвердили выезд из страны соратника Зеленского.

