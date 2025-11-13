Yle: Финляндия может открыть границу с Россией не на всех пунктах пропуска

Финские власти при возможном открытии границы с Россией планируют возобновить движение на некоторых пунктах пропуска. Об этом сообщил в интервью телерадиовещателю Yle руководитель подразделения пограничной безопасности Финляндии Юсси Напола.

По его словам, решение о количестве открываемых пунктов будет зависеть от оценки потока пересекающих границу и спроса на передвижение в разных частях восточной границы. Напола отметил, что перед закрытием границы трафик составлял лишь 18% от довоенного уровня, а с учетом санкций и визовых ограничений он сейчас был бы еще ниже.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также не исключал, что граница с Россией может быть открыта в будущем, уточнив при этом, что речь не идет о многолетнем закрытии.

Граница между Финляндией и Россией остается закрытой по решению финских властей с ноября 2023 года. Ограничения ввели якобы на фоне потока беженцев из третьих стран, при этом власти Финляндии обвиняли Россию в якобы направленном перемещении просителей убежища к границе. Однако представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что русофобская позиция финских властей вызывает у Москвы глубокое сожаление. Он подчеркнул, что российские пограничники действуют строго по инструкции, и переход границы осуществляется только теми, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения неприемлемы для России.

Ранее стало известно, что Финляндия теряет миллионы евро из-за закрытия границы с Россией.