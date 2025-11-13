Финляндия теряет миллионы евро из-за закрытия границы с Россией

Финляндия несет многомиллионные убытки из-за закрытия границы с Россией, что особенно сильно ударило по экономике приграничных регионов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные экспертов.

Согласно оценкам, восточные регионы страны теряют около €1 млн ежедневно, а общие годовые потери экономики Финляндии достигают €2 млрд. В приграничных городах, ранее процветавших за счет российских туристов, наблюдается спад деловой активности.

«Вместо процветающих городов, которые были переполнены туристами, привлекательными кафе, ресторанами и загородными домами, в настоящий момент — пустота», — констатировал военный эксперт РАНХиГС Александр Степанов.

Напомним, граница между Финляндией и Россией протяженностью 1,3 тысячи километров была закрыта в 2023 году. Это решение привело к росту безработицы в приграничных населенных пунктах, включая город Иматра с 25-тысячным населением.

1 ноября агентство Bloomberg писало, что Южная Карелия несет значительные убытки из-за закрытия границы с Россией. По данным местных властей, отсутствие российских туристов уже поставило под угрозу работу ряда предприятий, а часть финских предпринимателей готовится приостановить или полностью закрыть свой бизнес из-за снижения спроса.

