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В МИД РФ пообещали принять меры в ответ на активность НАТО у границ

МИД: Россия примет оборонительные меры в ответ на активность НАТО у границ

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Пресс-служба МИД РФ

Россия воспринимает готовящиеся учения Nordic Response в Норвегии, Финляндии и Швеции как эскалацию напряженности и подготовит ответные меры. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередные милитаристские действия норвежских властей чреваты дополнительной эскалацией напряженности в Евроарктическом регионе. <...> Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО у своих границ», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, учения нанесут ущерб скандинавским странам, особенно Норвегии, которая, по мнению представителя МИД, добровольно отказывается от своего суверенитета.

До этого Захарова заявила, что Запад всеми силами пытается лишить права проживающих за рубежом россиян принять участие в выборах президента. По ее словам, тем самым они нарушают права граждан РФ.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек Апокалипсис в случае войны Запада с Россией.

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