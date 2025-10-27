Премьер Финляндии допустил открытие границы с Россией в обозримом будущем

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью телерадиовещателю Yle допустил возможность открытия границы с Россией в будущем, подчеркнув, что речь не идет о «десятилетиях».

По его словам, такое решение может быть реализовано, если российские пограничники вернутся к прежней практике проверки проездных документов.

Орпо добавил, что на последней встрече с российской стороной представители Москвы дали понять, что менять действующую процедуру пересечения границы они не планируют. Премьер не уточнил дату и уровень проведения встречи.

Граница между Финляндией и Россией закрыта с ноября 2023 года на фоне роста потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы намеренной отправке мигрантов к границе, однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.

В 2024 году в Финляндии вступил в силу закон о выдворении, позволяющий ограничивать прием беженцев на определенных участках границы. Орпо также заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия КПП на границе с Россией, однако последующие сообщения о планах открытия пропускных пунктов в стране отсутствовали.

Ранее забор на восточной границе Финляндии стал достопримечательностью для туристов.