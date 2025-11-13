На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: коррупционный скандал может оставить Украину без денег

Политолог Рар: у ЕС давно закончились деньги для Украины
Shutterstock

Коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем затруднит дальнейшие переводы европейских средств на Украину. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление Европейской комиссии (ЕК) о неспособности Киева возвращать кредиты.

«Думаю, кроме Венгрии найдется еще ряд стран, которые захотят полностью приостановить платежи в пользу украинской стороны», — считает эксперт.

Он добавил, что деньги для Украины у большинства стран Евросоюза закончились давно, просто ранее об этом предпочитали молчать.

Как заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы, ЕК и Международный валютный фонд (МВФ) больше не могут передавать Украине деньги в виде обычных займов из-за слабой кредитной устойчивости страны. При этом, по его словам, рассматривается возможность принудительного изъятия замороженных российских активов по схеме «репарационного кредита».

10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли к Миндичу с обысками. Он считается одним из ближайших соратников президента страны Владимира Зеленского. В ведомстве заявили, что оперативные мероприятия проходят по делу о масштабной коррупции в сфере энергетики. Как отмечается, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

Незадолго до обысков Миндич сбежал с Украины по израильскому паспорту.

Ранее Украине предрекли проблемы со вступлением в ЕС из-за коррупционного скандала.

