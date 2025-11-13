Украине предрекли проблемы со вступлением в ЕС из-за коррупционного скандала

Коррупционный скандал на Украине может стать серьезным препятствием для процесса принятия страны в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщила газета La Repubblica.

Журналисты обратили внимание, что в последнем докладе Европейской комиссии (ЕК) говорилось о том, что Украина продемонстрировала «недостаточный прогресс» в борьбе с коррупцией.

«Расследование в Киеве, которое уже привело к отставке двух министров, является только подтверждением, что такая ситуация может создавать препятствия процессу приема [страны в ЕС]», — говорится в статье.

Кроме того, под вопросом оказалось использование замороженных активов РФ в пользу Украины. По словам авторов материала, у представителей ЕС могли появиться «сомнения, как могут быть использованы эти средства».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о проведении масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Расследование шло полтора года, и за это время сотрудники ведомства собрали около 1000 аудиозаписей. Специалисты провели обыски в домах подозреваемых и изъяли сумки, набитые пачками иностранных купюр.

Известно, что в состав организованной группы входили бывший советник министра энергетики страны Игорь Миронюк и исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов. Также в схеме участвовал бизнесмен Тимур Миндич, которого называют соратником и «кошельком» украинского лидера Владимира Зеленского. Как сообщило издание «Украинская правда», предприниматель выехал в Польшу за несколько часов до начала обысков в его квартире.

Ранее на Украине обиделись на «лекции о коррупции» от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.