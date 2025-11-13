На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украине предрекли проблемы со вступлением в ЕС из-за коррупционного скандала

La Repubblica: коррупционный скандал может отдалить вступление Украины в ЕС
true
true
true
close
Global Look Press

Коррупционный скандал на Украине может стать серьезным препятствием для процесса принятия страны в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщила газета La Repubblica.

Журналисты обратили внимание, что в последнем докладе Европейской комиссии (ЕК) говорилось о том, что Украина продемонстрировала «недостаточный прогресс» в борьбе с коррупцией.

«Расследование в Киеве, которое уже привело к отставке двух министров, является только подтверждением, что такая ситуация может создавать препятствия процессу приема [страны в ЕС]», — говорится в статье.

Кроме того, под вопросом оказалось использование замороженных активов РФ в пользу Украины. По словам авторов материала, у представителей ЕС могли появиться «сомнения, как могут быть использованы эти средства».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о проведении масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Расследование шло полтора года, и за это время сотрудники ведомства собрали около 1000 аудиозаписей. Специалисты провели обыски в домах подозреваемых и изъяли сумки, набитые пачками иностранных купюр.

Известно, что в состав организованной группы входили бывший советник министра энергетики страны Игорь Миронюк и исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов. Также в схеме участвовал бизнесмен Тимур Миндич, которого называют соратником и «кошельком» украинского лидера Владимира Зеленского. Как сообщило издание «Украинская правда», предприниматель выехал в Польшу за несколько часов до начала обысков в его квартире.

Ранее на Украине обиделись на «лекции о коррупции» от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами