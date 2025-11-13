«Будет ответка»: сотрудники антикоррупционных органов на Украине стали получать угрозы

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стали получать угрозы после проведения обысков в квартире бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича в рамках дела о коррупции в энергетике. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Как утверждают собеседники «Украинской Правды» в антикоррупционной вертикали, сразу после обысков у Миндича НАБУ и САП начали получать угрозы о том, что будет «ответка», — пишет издание.

13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана. Они включают блокировку активов, прекращение торговых операций и запрет на транзит по территории Украины. «Страна.ua» при этом отмечает, что санкции против Миндича намного мягче тех, что Зеленский вводил против других украинцев. Например, в них нет запрета на въезд и отказ в предоставлении виз.

10 ноября НАБУ в своих соцсетях сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

В состав преступной группировки, по данным следствия, входили бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов.

Ранее Орбан заявил, что на Украине работает «военная мафия».