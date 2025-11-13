На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Будет ответка»: сотрудники антикоррупционных органов на Украине стали получать угрозы

НАБУ и САП стали поступать угрозы после обысков у соратника Зеленского
true
true
true
close
NABU/YouTube

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стали получать угрозы после проведения обысков в квартире бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича в рамках дела о коррупции в энергетике. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Как утверждают собеседники «Украинской Правды» в антикоррупционной вертикали, сразу после обысков у Миндича НАБУ и САП начали получать угрозы о том, что будет «ответка», — пишет издание.

13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана. Они включают блокировку активов, прекращение торговых операций и запрет на транзит по территории Украины. «Страна.ua» при этом отмечает, что санкции против Миндича намного мягче тех, что Зеленский вводил против других украинцев. Например, в них нет запрета на въезд и отказ в предоставлении виз.

10 ноября НАБУ в своих соцсетях сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

В состав преступной группировки, по данным следствия, входили бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов.

Ранее Орбан заявил, что на Украине работает «военная мафия».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами