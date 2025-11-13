Орбан заявил, что на Украине работает «военная мафия»

Евросоюз должен прекратить финансировать Украину из-за коррупционного скандала в стране. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Раскрыта сеть украинской военной мафии, связанная с президентом Зеленским. Министр энергетики уже подал в отставку, а главный обвиняемый покинул Украину. <...> Что не стреляют на передовой, то ворует военная мафия. Это безумие», — написал Орбан.

По его словам, в этот «бардак» хотят влить деньги европейских налогоплательщиков.

Он добавил, что Евросоюз должен «наконец понять куда тратятся их деньги».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

На фоне этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала главу администрации президента Украины Андрея Ермака уйти в отставку.

Ранее на Украине подтвердили выезд из страны соратника Зеленского.