На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан заявил, что на Украине работает «военная мафия»

Орбан: на Украине раскрыта сеть военной мафии, связанной с Зеленским
true
true
true
close
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Евросоюз должен прекратить финансировать Украину из-за коррупционного скандала в стране. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Раскрыта сеть украинской военной мафии, связанная с президентом Зеленским. Министр энергетики уже подал в отставку, а главный обвиняемый покинул Украину. <...> Что не стреляют на передовой, то ворует военная мафия. Это безумие», — написал Орбан.

По его словам, в этот «бардак» хотят влить деньги европейских налогоплательщиков.

Он добавил, что Евросоюз должен «наконец понять куда тратятся их деньги».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

На фоне этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала главу администрации президента Украины Андрея Ермака уйти в отставку.

Ранее на Украине подтвердили выезд из страны соратника Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами