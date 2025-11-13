В США обратили внимание на коррупционный скандал на Украине

Окружение президента США Дональда Трампа обратило внимание на политический кризис, который возник на Украине из-за коррупционного скандала. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Отмечается, что ситуация уже обсуждается в Белом доме и в американском истеблишменте.
Кроме того, ФБР расследует факт отмывания денег бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана (Шугармен) с пленок Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
По словам собеседников издания в бизнес-кругах, оба фигуранта на данный момент находятся в Израиле и не собираются возвращаться на Украину.
10 ноября НАБУ сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
В тот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ провело обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в «Энергоатоме».
Обыски прошли у Миндича, которого критики Зеленского называют его «кошельком».
Ранее в Кремле заявили, что Запад начал понимать, что его деньги разворовываются на Украине.