В США обратили внимание на коррупционный скандал на Украине

Трамп и его окружение обсуждают ситуацию с коррупционным скандалом на Украине

Окружение президента США Дональда Трампа обратило внимание на политический кризис, который возник на Украине из-за коррупционного скандала. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Отмечается, что ситуация уже обсуждается в Белом доме и в американском истеблишменте.

Кроме того, ФБР расследует факт отмывания денег бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана (Шугармен) с пленок Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По словам собеседников издания в бизнес-кругах, оба фигуранта на данный момент находятся в Израиле и не собираются возвращаться на Украину.

10 ноября НАБУ сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

В тот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ провело обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в «Энергоатоме».

Обыски прошли у Миндича, которого критики Зеленского называют его «кошельком».

Ранее в Кремле заявили, что Запад начал понимать, что его деньги разворовываются на Украине.