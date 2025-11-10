На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве пришли с обысками к «кошельку» Зеленского

«Страна.ua»: детективы НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Миндичу
Еврейская община города Днепр

Детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, который считается одним из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком». Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным журналистов, обыски начались утром 10 ноября в Киеве. Отмечается, что к этому моменту Миндич покинул страну.

В отношении Миндича НАБУ ведет расследование по широкому спектру дел. В частности, бизнесмена подозревают в коррупции при закупках дронов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проворачивании преступных схем на энергорынке. Детективы прослушивают разговоры из квартиры Миндича, где он мог общаться в том числе и с Зеленским.

В августе сообщалось, что НАБУ изучает деятельность компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго», а также ее возможную связь с Миндичем, совладельцем киностудии «Квартал 95», основанной Зеленским.

До этого стало известно, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР (Федеральное бюро расследований) США. По данным «Украинской правды», спецслужбы могли выйти на Миндича через фигуранта дела о коррупции на Одесском припортовом заводе Александра Горбуненко.

В последнее время имя Миндича часто звучит на Украине. По данным ТАСС, бизнесмена называют «самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом». Некоторые украинские аналитики считают, что через Миндича проходят основные денежные потоки, связанные с коррупционными схемами офиса Зеленского. В связи с этим журналисты начали называть бизнесмена «кошельком» Зеленского.

Ранее в США назвали препятствие на пути к свержению Зеленского.

Новости Украины
