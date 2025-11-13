На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: приостановка Украиной мирных переговоров — удар по Трампу

Политолог Гуреев: ЕС всячески толкает Украину к продолжению конфликта
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Приостанавливая все переговорные процессы, Украина отходит от плана президента США Дональда Трампа. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев.

«Это удар в первую очередь по Дональду Трампу. Украина не говорит о том, что «давайте-ка вы там сами сверху договаривайтесь». Нет, Украина, наоборот, пытается быть субъектной, говоря о том, что «вот мы сейчас Дональда Трампа нафиг пошлем и сами все решим», — отметил эксперт.

Он добавил, что если бы украинских политиков интересовала судьба Украины, то конфликт они бы стремились закончить «еще вчера». Однако они прислушиваются к Европе, которая всячески толкает Киев на дальнейшее военное противостояние.

12 ноября заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. По его словам, представители РФ якобы игнорировали конкретные шаги по урегулированию конфликта.

Также он обвинил российскую делегацию в попытках сорвать переговоры в Стамбуле, состоявшиеся в мае, июне и июле.

Ранее в МИД Украины пожаловались на Мединского.

