Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Сергей Кислица пожаловался на помощника президента Владимира Мединского. Об этом сообщает The Times.

Он отметил, что российские политики прекрасно знают прошлое «каждого» и иногда говорят «провокационные и довольно неприятные вещи».

По словам дипломата, недовольство делегации Украины на переговорах в Стамбуле вызвал Мединский, начавший встречу с лекции об Украине.

12 ноября Кислица заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией официально приостановлены. Он обвинил членов российской делегации в том, что они «игнорировали попытки обсудить суть вопроса» и приезжали в Стамбул, имея «очень жесткие полномочия», в то время как Украина стремилась к «творческим дискуссиям».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что исторические лекции Мединского являются глубокими, увлекательными и содержательными, а Киев, не слушая его позицию, таким образом нарушил правила дипломатии и хорошего тона.

Ранее Украину обвинили в неспособности к конструктивным действиям в рамках переговоров.