Во Франции призвали быть готовыми к войне «сегодня вечером». Что для этого делает Париж?

Во время ежегодного военного парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже, 14 июля 2025 года

Французский командующий Шилль призвал ЕС быть готовыми к войне уже сегодня

Страны НАТО должны быть готовы к началу боевых действий в самое ближайшее время, заявил командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шилль. По его мнению, Франция должна серьезно вкладываться в развитие своих Вооруженных сил и восстановить репутацию «самых могущественных сухопутных войск Европы». Из большого интервью журналу Valeurs actuelles следует, что генерал внимательно следит за российско-украинским конфликтом и осознает отставание западных стран в производстве и применении воздушных и наземных дронов.

Запад должен быть готов к началу боевых действий даже в самое ближайшее время, заявил командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шилль. В статье для журнала Valeurs actuelles он изложил свое видение развития вооруженных сил республики на 2025–2026 годы.

«Быть готовым в любой момент вступить в бой, и уже сегодня вечером, если потребуется», — заявил генерал.

В статье его мнение на этот счет характеризуется как «навязчивая идея».

В публикации отмечается, что страны НАТО намерены отреагировать на прошедшие в сентябре российско-белорусские учения «Запад--2025» путем организации своих маневров в Румынии и Болгарии. Учения Dacian Fall пройдут с 20 октября по 13 ноября с участием военных из десяти стран альянса. По этому случаю впервые за несколько десятилетий Франция развернет вдали от своих границ полную танковую бригаду с участием около пяти тысяч военнослужащих.

«Этот маневр знаменует собой кульминацию первого этапа восстановления мощи «бьющегося сердца» самых могущественных сухопутных войск Европы», — говорится в статье.

В следующем году французский Генштаб планирует провести значительно более масштабные учения и выставить на них более крупное подразделение численностью около 25 тыс. человек.

Генерал Пьер Шилль заявил о своей поддержке планов президента Франции Эммануэля Макрона об увеличении бюджетных трат на Вооруженные силы республики в 2026 году на €3,3 млрд и выделении дополнительных €3 млрд «в связи с ухудшением геополитического контекста».

На эти средства, как следует из статьи, во Франции будет создана новая артиллерийская бригада, вооруженная реактивными системами залпового огня, системами ПВО и беспилотниками. А в уже существующих подразделениях пройдет модернизация вооружения с закупкой боеприпасов (их количество планируется утроить).

США передадут Украине разведданные и ракеты. ВСУ будут чаще бить вглубь России Администрация Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов... 02 октября 05:52

Исходя из наблюдаемого опыта российско-украинского конфликта Шилль заявил, что Франции нужно внедрить инновации «сверху донизу сухопутных войск». Поэтому в армии уже ведется работа по подготовке операторов дронов, обучение персонала для выпуска таких аппаратов, в том числе с применением 3D-принтеров, и т.д. В частности, предполагается оснастить бронетранспортеры Griffon «ульями дронов» на крыше с возможностью одномоментного запуска 6–8 штук.

Генерал заявил о «неизбежной роботизации» военного дела с широким применением не только воздушных, но и наземных беспилотников. Последние, по его словам, уже активно используются сторонами конфликта в Донбассе для эвакуации раненых. Во Франции, в свою очередь, тестируется платформа Aurochs 2, оснащенная дистанционно управляемой турелью с пулеметом калибра 12,7 мм. План соответствующей реформы получил у французских военных название «Пендрагон».

«Найдут обломки с российскими номерами». Что стоит за инцидентами с дронами в Европе За последние несколько дней в небе над аэропортами скандинавских стран обнаружены... 30 сентября 15:12

Дроновый конфликт в ЕС

Накануне, 1 октября, на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене французский президент Эммануэль Макрон призвал к развитию систем раннего предупреждения о беспилотниках и общему сотрудничеству для защиты воздушного пространства Евросоюза. По словам французского лидера, к этой мысли его подвигли «провокации» с дронами в небе стран ЕС, в которых он обвинил Москву. В России такие обвинения категорически отрицают.

«Все то, что произошло в последние недели в Польше, Румынии, Эстонии, а также в Дании, показывает, что нам нужны очень эффективные системы раннего предупреждения [о БПЛА] и сотрудничество друг с другом для защиты нашего общего пространства», — сказал Макрон.

Конфликт вокруг якобы российских БПЛА начал развиваться в сентябре. Вначале Польша обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства беспилотниками (в России обвинения назвали беспочвенными и указали, что дроны летели со стороны Украины). Затем сразу в нескольких странах ЕС в воздухе были замечены неизвестные и неопознанные дроны, из-за которых, в частности, нарушалась работа аэропортов в Копенгагене, Ольборге, Осло, Вильнюсе. Власти Дании вначале обвинили в их появлении Россию, но потом признали, что для этого у них нет никаких доказательств. В Литве после разбирательств сообщали, что речь шла об обычных гражданских беспилотниках.