Военный эксперт раскрыл цель атак Киева вглубь России

Украина будет пытаться атаковать российские тылы вне зависимости от того, как изменится обстановка в зоне боевых действий. Цель Киева — сделать конфликт дорогим для Москвы. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

«То есть и когда они сдадут и Покровск, и Запорожье, и отступят на правый берег Днепра, это все будет продолжать лететь. И, может быть, даже в больших количествах, или в лучшем качестве, например, с большей долей крылатых ракет, чем беспилотников», — предположил эксперт.

Единственный возможный ответ на такие угрозы — перестройка российской системы противовоздушной обороны, считает он.

10 ноября министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов к «безоговорочному прекращению огня», однако не видит шагов со стороны Москвы, поэтому намеревается наносить дальнобойные удары по российской территории.

В октябре глава генерального штаба украинских вооруженных сил (ВСУ) Андрей Гнатов грозился устроить блэкаут в Москве.

Ранее на Украине остановили все государственные ТЭС.