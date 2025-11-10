Министр обороны Украины пригрозил России дальнобойными ударами

Киев готов к «безоговорочному прекращению огня», однако не видит шагов со стороны Москвы, поэтому намеревается наносить дальнобойные удары по российской территории. Об этом в интервью латвийскому общественному телевидению заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Мы готовы к безоговорочному прекращению огня, предложенному президентом США Дональдом Трампом. <...> Но мы не видим никаких шагов со стороны России. И нашим самым главным аргументом будут глубокие удары по территории России», — сказал глава украинского минобороны.

8 ноября украинская госкомпания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные ТЭС Украины остановлены. В публикации говорилось, что «сейчас ноль генерации» и что «потеряно все, что восстанавливали в круглосуточном режиме». Утверждалось, что причиной стали удары российских военных по украинской энергетической инфраструктуре.

В октябре глава генерального штаба украинских вооруженных сил (ВСУ) Андрей Гнатов грозился устроить блэкаут в Москве.

Ранее сообщалось, что США остановили поставки оружия союзникам по НАТО для Украины.