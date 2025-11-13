Профайлер сравнил поведение Токаева на встречах с Путиным и Зеленским

Профайлер Анищенко: Токаев на встрече с Зеленским чувствовал себя некомфортно

Эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в беседе с Tsargrad.tv сравнил официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву 11-12 ноября с его сентябрьской встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским.

На переговорах с последним Токаев демонстрировал неестественную улыбку — его челюсть еле заметно выдвигалась вперед, что выдает контролируемый гнев, обратил внимание профайлер.

«С Зеленским он чувствует себя очень некомфортно. И руку ему пожимать не очень приятно, и злость какая-то есть и так далее. То есть там нет особого комфорта в поведении — колебательные движения, постоянно покачиваются руки, одергивается и так далее», — отметил Анищенко.

Что касается встречи Токаева с президентом России Владимиром Путиным, отчетливо заметно отсутствие напряжения. Казахстанский лидер вел себя как уверенный, «прошаренный дипломат», добавил он.

11 ноября Токаев прибыл в столицу РФ с официальным визитом. В тот же день главы двух государств провели неформальную встречу в Кремле, которая продлилась три часа. Во время беседы казахстанский лидер обратил внимание, что сейчас не существует ни одной сферы, в которой Москва и Астана не соприкасаются и не работают вместе.

12 ноября состоялисьофициальные переговоры Путина и Токаева, в ходе которых российский лидер назвал РФ и Казахстан ближайшими партнерами и друзьями. Он подчеркнул, что у двух стран все получается в вопросе развития двусторонних отношений.

В конце сентября Токаев встретился с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстанский лидер высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине.

Ранее эксперт объяснил, что могли обсуждать Путин и Токаев на неформальной встрече.