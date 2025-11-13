На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле объяснили, почему Путин разрешил сделку с акциями Ситибанка

Песков: Путин принял решение по Ситибанку по рекомендации экспертов
На решение президента России Владимира Путина, касающееся сделки с акциями Ситибанка, повлияло мнение экспертов. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Каждый кейс отдельно рассматривается. От соответствующей комиссии поступили рекомендации президенту. Других комментариев не хотел бы давать», — сказал представитель Кремля.

12 ноября Путин разрешил «Ренессанс капиталу» купить 100% акций Ситибанка у Citigroup Netherlands B.V. Решение было принято в рамках исполнения президентского указа от 5 августа 2022 года «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

4 октября Ситибанк предупреждал, что с 1 ноября прекратит начисление процентных доходов и открытие, ведение и обслуживание всех сберегательных и накопительных счетов. В банке попросили клиентов как можно скорее перевести остатки средств в другую финансовую организацию.

Ранее Путин разрешил китайской компании купить акции «Сибура».

