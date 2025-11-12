Путин одобрил сделку по покупке «Ренессанс Капиталом» полного пакета акций Ситибанка

Президент России Владимир Путин разрешил «Ренессанс капиталу» купить 100% акций Ситибанка у Citigroup Netherlands B.V. Соответствующее распоряжение президента РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал Финансовый Консультант» сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества коммерческий банк «Ситибанк», принадлежащих Ситигруп Недерландс Б.В. (Citigroup Netherlands B.V.)», — отмечается в документе.

Решение принято в рамках исполнения президентского указа от 5 августа 2022 года «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

4 октября Ситибанк предупредил, что с 1 ноября прекратит начисление процентных доходов и открытие, ведение и обслуживание всех сберегательных и накопительных счетов. В банке попросили клиентов как можно скорее перевести остатки средств в другую финансовую организацию.

В феврале сообщалось, что Ситибанк спишет долги тысяче клиентов перед уходом из России. Речь идет о проблемных кредитах, которые банку не удалось продать рыночным игрокам. Отмечалось, что каждый из клиентов, который может рассчитывать на прощение долга, получит подробное сообщение об этом от сотрудников финансовой организации в индивидуальном порядке.

Ранее американский Citibank ошибочно перевел клиенту $81 трлн вместо $280.