На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ситибанк попросил клиентов «как можно скорее» забрать остатки средств

Ситибанк закрывает счета клиентов в РФ и прекращает их поддержку с 1 ноября
true
true
true
close
Global Look Press

Ситибанк, российская «дочка» американского финансового конгломерата Citigroup, с 1 ноября прекратит начисление процентных доходов и открытие, ведение и обслуживание всех сберегательных и накопительных счетов. Об этом сообщается в пресс-релизе на его сайте.

В банке попросили клиентов как можно скорее перевести остатки средств в другое финансовое учреждение. Для этого нужно позвонить в Ситибанк в будни с 9:00 до 18:00 и сообщить реквизиты для трансфера денег.

Летом стало известно, что американский Citibank с 1 августа 2024 года прекратил конвертацию российских расписок. Это коснулось пяти российских эмитентов (организаций, выпускающих финансовые активы): «Лукойла», En+ Group, «Татнефти», «Ростелекома» и «Фосагро». В письме банка говорилось, что он не сможет обрабатывать запросы на отмену в отношении российских программ депозитарных расписок (позволяют вкладывать деньги в иностранные ценные бумаги через брокера на своей бирже) с августа.

Проблемы с их конвертацией возникли после того, как 12 июня США ввели санкции против Мосбиржи. Ситибанк рекомендовал эмитентам и другим инвесторам как можно быстрее инициировать процесс аннулирования своих расписок.

Ранее Citibank ошибочно перевел клиенту $81 трлн вместо $280.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами