Ситибанк попросил клиентов «как можно скорее» забрать остатки средств

Ситибанк закрывает счета клиентов в РФ и прекращает их поддержку с 1 ноября

Ситибанк, российская «дочка» американского финансового конгломерата Citigroup, с 1 ноября прекратит начисление процентных доходов и открытие, ведение и обслуживание всех сберегательных и накопительных счетов. Об этом сообщается в пресс-релизе на его сайте.

В банке попросили клиентов как можно скорее перевести остатки средств в другое финансовое учреждение. Для этого нужно позвонить в Ситибанк в будни с 9:00 до 18:00 и сообщить реквизиты для трансфера денег.

Летом стало известно, что американский Citibank с 1 августа 2024 года прекратил конвертацию российских расписок. Это коснулось пяти российских эмитентов (организаций, выпускающих финансовые активы): «Лукойла», En+ Group, «Татнефти», «Ростелекома» и «Фосагро». В письме банка говорилось, что он не сможет обрабатывать запросы на отмену в отношении российских программ депозитарных расписок (позволяют вкладывать деньги в иностранные ценные бумаги через брокера на своей бирже) с августа.

Проблемы с их конвертацией возникли после того, как 12 июня США ввели санкции против Мосбиржи. Ситибанк рекомендовал эмитентам и другим инвесторам как можно быстрее инициировать процесс аннулирования своих расписок.

Ранее Citibank ошибочно перевел клиенту $81 трлн вместо $280.