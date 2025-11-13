Песков напомнил слова Путина про реакцию на возможные ядерные испытания другими странами

Россия отреагирует на испытания США средств доставки ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

13 ноября американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США испытают средства доставки ядерного оружия, чтобы убедиться в их безопасности.

«Если считать это подтверждением того, что США выходят из запрета на испытания [ядерного оружия], то тогда это подтверждение этих намерений. Потому что испытание ядерного оружия означает, что будет прерван период, когда действовал запрет на ядерные испытания. Как говорил наш президент, в этом случае РФ будет действовать соответственно», — заявил представитель Кремля.

В конце октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Ранее в Кремле заявили об опасности ядерной риторики.