В МИД КНР рассказали об имеющемся у страны ядерном арсенале

МИД Китая: Пекин поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне
true
true
true
close
Mark Schiefelbein/AP

Пекин поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. Об этом во время брифинга с журналистами заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, передает РИА Новости.

Он отметил, что республика неукоснительно придерживается пути мирного развития. То же касается поддержания оборонительного характера политики национальной обороны.

«КНР всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности», — добавил дипломат.

7 ноября президент США Дональд Трамп рассказал, что американская сторона обсуждала с РФ и Китаем вопрос о сокращении ядерных арсеналов. По его словам, Вашингтон надеется, что это получится сделать.

Позже ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она обратила внимание, что США должны создать условия для достижения всеобъемлющего и полного ядерного разоружения. В том числе речь идет о добросовестном выполнении Вашингтоном обязательств по ядерному разоружению.

Ранее в Китае отреагировали на заявления США о возобновлении ядерных испытаний.

