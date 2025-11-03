На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае прокомментировали заявления о ядерных испытаниях в США

МИД: Китай готов работать с другими странами для поддержания авторитета ДВЗЯИ
Mark Schiefelbein/Reuters

Китай готов работать с другими странами для поддержания авторитета Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные испытания необходимы, чтобы убедиться в работоспособности устройств на фоне тестов, которые ведут Россия и Китай.

«Мы готовы работать со всеми сторонами для поддержания авторитета Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и обеспечения международного ядерного разоружения», — сказала представитель МИД КНР.

До этого Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что слова Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия актуализирует задачи новых мирных инициатив.

Ранее в США призвали Трампа обсудить ядерное разоружение с Россией.

