На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шойгу рассказал об отношении Москвы к воинственным заявлениям политиков в Европе

Шойгу: Москва серьезно относится к воинственным заявлениям европейских политиков
true
true
true
close
Depositphotos

Российское руководство со всей серьезностью относится к воинственным заявлениям и планам стран Европы. Об этом во время интервью для РИА Новости сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Как бы ни выглядела вся эта суетливая подготовка европейцев к войне с Россией, Москва со всей серьезностью относится к подобным воинственным заявлениям и планам европейских государств», — отметил он.

11 ноября президент Сербии Александар Вучич заявил, что европейские страны готовятся к вооруженному конфликту с РФ. В связи с этим Белграду необходимо усилить армию, сказал глава республики.

Впоследствии эти слова прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В ходе беседы с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым он обратил внимание, что в Европе действительно наблюдается милитаристская атмосфера. При этом Песков подчеркнул, что Москва всегда осознавала, что европейские страны могут вести приготовления к войне. Россия заблаговременно приняла все необходимые меры безопасности, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский начал пугать Европу возможным нападением со стороны РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами