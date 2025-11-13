Шойгу рассказал об отношении Москвы к воинственным заявлениям политиков в Европе

Российское руководство со всей серьезностью относится к воинственным заявлениям и планам стран Европы. Об этом во время интервью для РИА Новости сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Как бы ни выглядела вся эта суетливая подготовка европейцев к войне с Россией, Москва со всей серьезностью относится к подобным воинственным заявлениям и планам европейских государств», — отметил он.

11 ноября президент Сербии Александар Вучич заявил, что европейские страны готовятся к вооруженному конфликту с РФ. В связи с этим Белграду необходимо усилить армию, сказал глава республики.

Впоследствии эти слова прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В ходе беседы с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым он обратил внимание, что в Европе действительно наблюдается милитаристская атмосфера. При этом Песков подчеркнул, что Москва всегда осознавала, что европейские страны могут вести приготовления к войне. Россия заблаговременно приняла все необходимые меры безопасности, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский начал пугать Европу возможным нападением со стороны РФ.