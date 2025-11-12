Песков: Москва приняла меры из-за подготовки Европы к войне с Россией

Песков: РФ понимала, что Европа может готовиться к войне, все меры приняты

Москва всегда осознавала, что Европа может вести приготовления к войне, поэтому все меры для безопасности РФ были приняты заблаговременно. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

«Мы, собственно, всегда понимали, что опасность существует, поэтому все меры для обеспечивания своих интересов и безопасности принимали заблаговременно», — подчеркнул он.

Накануне президент Сербии Александар Вучич заявил о подготовке европейских стран к войне с Россией и необходимости усиления сербской армии. По словам президента, первоочередной задачей является усиление Военно-воздушных сил страны.

Заявление прозвучало на фоне роста напряженности в отношениях между Западом и Россией.

11 ноября газета The Wall Street Journal писала, что Европа находится между «войной и миром» из-за беспилотников над территорией стран блока. Как пишет издание, европейские лидеры подозревают, что за «целой серией» разрушительных атак якобы «стоит Россия».

Ранее Польша заявила о готовности сбивать нарушившие границу военные самолеты.