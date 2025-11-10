Зеленский начал пугать Европу нападением России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран Европы.

Он утверждает, что Москва якобы уже ведет «гибридную войну» против Европы и прощупывает «красные линии» НАТО. Согласно его утверждению, Россия может открыть некий «второй фронт» против Европы еще до завершения конфликта на Украине.

Зеленский призвал забыть о «всеобщем европейском скептицизме» по поводу невозможности атак ВС РФ. Москва может вести сразу несколько конфликтов, утверждает украинский лидер.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее генсек НАТО призвал готовиться к длительной конфронтации с Россией.