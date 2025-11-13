На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу заявил, что в Германии готовятся к вторжению России

Markus Schreiber/AP

В Германии политические авантюристы разрабатывают планы на случай «вторжения» РФ, а не занимаются внутренними делами. Такое заявление высказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в беседе с РИА Новости.

По словам Шойгу, сейчас Германия переживает самый масштабный экономический кризис со времен Второй мировой войны.

«Немецкие авантюристы от политики вместо того, чтобы бросить все ресурсы на улучшение социально-экономической ситуации в стране, усиленными темпами раздувают военные бюджеты, наращивают поставки вооружений на Украину, разрабатывают безумные оперативные планы на случай «российского вторжения», - добавил он.

Секретарь Совбеза в том же интервью отметил, что российское руководство со всей серьезностью относится к воинственным заявлениям и планам стран Европы.

11 ноября президент Сербии Александар Вучич заявил, что европейские страны готовятся к вооруженному конфликту с РФ. В связи с этим Белграду необходимо усилить армию, сказал глава республики.

Впоследствии эти слова прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В ходе беседы с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым он обратил внимание, что в Европе действительно наблюдается милитаристская атмосфера.

До этого Шойгу заявил о планах по «сибиризации» России.

