Шойгу заявил о планах по «сибиризации» России

Шойгу: компоновка средств из нацпроектов позволит начать сибиризацию России
Александр Кряжев/РИА Новости

Аккумуляция средств из национальных проектов, касающихся переработки цветных и редкоземельных металлов и транспортной инфраструктуры, позволит начать «сибиризацию» России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на совещании межведомственной рабочей группы, передает РИА Новости.

Он рассказал, что договорился с главой кабмина Михаилом Мишустиным о том, что из всех национальных проектов по переработке цветных и редкоземельных металлов, транспортной инфраструктуры, генерации и других будут выделены средства для того, «чтобы скомпоновать их в единый центр и, как сказал Сергей Александрович Караганов, начать сибиризацию России».

Кластер глубокой переработки критически важных редких и редкоземельных металлов (РЗМ) планируется создать в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Шойгу заявил, что создание собственной металлургической базы РЗМ позволит обеспечить суверенитет страны.

Ожидается, что кластер объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 700 млрд рублей.

Секретарь СБ РФ также предложил построить в Сибири новый город-спутник Саяногорска, который, по его словам, мог бы стать гордостью российских архитекторов и строителей.

Ранее Путин поручил построить 10 технопарков в отдаленных регионах России.

