Трамп подписал законопроект, продлевающий финансирование работы правительства США

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

По словам Трампа, «шатдаун демократов» нанес огромный ущерб. Во время прекращения работы правительства было отменено или задержано 20 тысяч авиарейсов, а более миллиона госслужащих были лишены зарплаты.

Трамп добавил, что для более точного подсчета общего ущерба от шатдауна потребуется до нескольких месяцев.

До этого сообщалось, что палата представителей США поддержала законопроект о государственном бюджете, который позволит завершить шатдаун.

С 1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат после 14 попыток не согласовал проект бюджета. Это произошло из-за разногласий демократов и республиканцев по поводу финансирования здравоохранения. Это 22-й шатдаун в истории страны и 4-й — при Трампе.

9 ноября стало известно, что группа демократов в сенате конгресса США готова проголосовать с республиканцами за пакет законопроектов, направленных на возобновление работы федерального правительства.

Ранее Трамп поставил ультиматум авиадиспетчерам, прекратившим работать из-за шатдауна.