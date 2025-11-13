На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп подписал законопроект, продлевающий финансирование работы правительства США

Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна
true
true
true

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

По словам Трампа, «шатдаун демократов» нанес огромный ущерб. Во время прекращения работы правительства было отменено или задержано 20 тысяч авиарейсов, а более миллиона госслужащих были лишены зарплаты.

Трамп добавил, что для более точного подсчета общего ущерба от шатдауна потребуется до нескольких месяцев.

До этого сообщалось, что палата представителей США поддержала законопроект о государственном бюджете, который позволит завершить шатдаун.

С 1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат после 14 попыток не согласовал проект бюджета. Это произошло из-за разногласий демократов и республиканцев по поводу финансирования здравоохранения. Это 22-й шатдаун в истории страны и 4-й — при Трампе.

9 ноября стало известно, что группа демократов в сенате конгресса США готова проголосовать с республиканцами за пакет законопроектов, направленных на возобновление работы федерального правительства.

Ранее Трамп поставил ультиматум авиадиспетчерам, прекратившим работать из-за шатдауна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами