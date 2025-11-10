На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп выдвинул ультиматум авиадиспетчерам, прекратившим работать в связи с шатдауном

Трамп потребовал, чтобы все авиадиспетчеры немедленно вернулись к работе
true
true
true
close
Francis Chung/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы все авиадиспетчеры немедленно вернулись к работе на фоне прогресса в конгрессе США по завершению шатдауна. Об этом он написал в Truth Social.

По словам главы Белого дома, любой, кто не вернется к работе, будет оштрафован на значительную сумму.

Трамп также выразил недовольство теми специалистами, которые только и делали, что «жаловались и брали отпуск, хотя все знали, что им полностью заплатят».

Утром 10 ноября сообщалось, что в США число задержанных и отмененных за день авиарейсов составило почти 13 тыс. на фоне продолжающегося шатдауна. 9 ноября были задержаны свыше 10 тыс. рейсов и более 2,7 тыс. авиарейсов были отменены из-за нехватки авиадиспетчеров.

До этого сообщалось, что группа демократов в сенате конгресса США готова проголосовать вместе с республиканцами за пакет законопроектов, направленных на возобновление работы федерального правительства.

В США продолжается шатдаун, начавшийся 1 октября. Несмотря на 14 попыток, Сенат так и не смог утвердить законопроект о временном финансировании государственных учреждений, что и привело к шатдауну.

Ранее в США заявили, что Белый дом поддерживает план финансирования правительства в сенате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами