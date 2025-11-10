Трамп выдвинул ультиматум авиадиспетчерам, прекратившим работать в связи с шатдауном

Трамп потребовал, чтобы все авиадиспетчеры немедленно вернулись к работе

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы все авиадиспетчеры немедленно вернулись к работе на фоне прогресса в конгрессе США по завершению шатдауна. Об этом он написал в Truth Social.

По словам главы Белого дома, любой, кто не вернется к работе, будет оштрафован на значительную сумму.

Трамп также выразил недовольство теми специалистами, которые только и делали, что «жаловались и брали отпуск, хотя все знали, что им полностью заплатят».

Утром 10 ноября сообщалось, что в США число задержанных и отмененных за день авиарейсов составило почти 13 тыс. на фоне продолжающегося шатдауна. 9 ноября были задержаны свыше 10 тыс. рейсов и более 2,7 тыс. авиарейсов были отменены из-за нехватки авиадиспетчеров.

До этого сообщалось, что группа демократов в сенате конгресса США готова проголосовать вместе с республиканцами за пакет законопроектов, направленных на возобновление работы федерального правительства.

В США продолжается шатдаун, начавшийся 1 октября. Несмотря на 14 попыток, Сенат так и не смог утвердить законопроект о временном финансировании государственных учреждений, что и привело к шатдауну.

Ранее в США заявили, что Белый дом поддерживает план финансирования правительства в сенате.