В США одобрили законопроект, позволяющий прекратить рекордный шатдаун

Палата представителей США поддержала законопроект о государственном бюджете, который позволит завершить самый длинный в истории страны шатдаун. Трансляция заседания велась порталом C-Span.

Отмечается, что финансирование работы федерального правительства предлагается продлить до 30 января 2026 года включительно. Для введения законопроекта он должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом.

До этого сообщалось, что глава Белого дома подпишет закон в 21:45 (5:45 13 ноября мск).

С 1 октября в США приостановлена работа правительства, так как сенат после 14 попыток не согласовал проект бюджета. Это произошло из-за разногласий демократов и республиканцев по поводу финансирования здравоохранения. Это 22-й шатдаун в истории страны и 4-й — при Трампе.

9 ноября стало известно, что группа демократов в сенате конгресса США готова проголосовать с республиканцами за пакет законопроектов, направленных на возобновление работы федерального правительства. Источники утверждали, что этого удалось добиться в обмен на голосование по закону о защите пациентов и доступном здравоохранении (Affordable Care Act, ACA) и по массовому увольнению федеральных служащих.

Ранее Трамп поставил ультиматум авиадиспетчерам, прекратившим работать из-за шатдауна.