На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: ряд демократов готовы проголосовать за прекращение шатдауна в США

Axios: группа демократов в сенате США готова содействовать прекращению шатдауна
true
true
true
close
Elizabeth Frantz/Reuters

Группа демократов в сенате конгресса США готова проголосовать вместе с республиканцами за пакет законопроектов, направленных на возобновление работы федерального правительства. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что не менее 10 представителей Демократической партии поддержат законопроекты во время процедурного голосования.

Источники утверждают, что данного решения удалось добиться в обмен на голосование по закону о защите пациентов и доступном здравоохранении (Affordable Care Act, ACA), а также по массовому увольнению федеральных служащих.

В Соединенных Штатах продолжается шатдаун, начавшийся 1 октября. Несмотря на 14 попыток, Сенат так и не смог утвердить законопроект о временном финансировании государственных учреждений, что и привело к «шатдауну».

1 ноября президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии юридической возможности выделять средства на Программу продовольственной помощи в условиях шатдауна.

Ранее сообщалось, что шатдаун повлиял на поставки НАТО американского оружия для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами