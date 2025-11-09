СМИ: ряд демократов готовы проголосовать за прекращение шатдауна в США

Группа демократов в сенате конгресса США готова проголосовать вместе с республиканцами за пакет законопроектов, направленных на возобновление работы федерального правительства. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что не менее 10 представителей Демократической партии поддержат законопроекты во время процедурного голосования.

Источники утверждают, что данного решения удалось добиться в обмен на голосование по закону о защите пациентов и доступном здравоохранении (Affordable Care Act, ACA), а также по массовому увольнению федеральных служащих.

В Соединенных Штатах продолжается шатдаун, начавшийся 1 октября. Несмотря на 14 попыток, Сенат так и не смог утвердить законопроект о временном финансировании государственных учреждений, что и привело к «шатдауну».

1 ноября президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии юридической возможности выделять средства на Программу продовольственной помощи в условиях шатдауна.

Ранее сообщалось, что шатдаун повлиял на поставки НАТО американского оружия для Украины.