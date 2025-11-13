На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В расписании Трампа появился пункт о завершении шатдауна

Белый дом подтвердил, что Трамп планирует подписать законопроект о завершении шатдауна
Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подпишет о завершении шатдауна вечером в среду, 12 ноября. Об этом говорится в его расписании.

«В 21:45 (5:45 13 ноября мск. — «Газета.Ru») президент подписывает поправку сената к законопроекту H.R. 5371 — Закон о продолжении финансирования», — говорится там.

С 1 октября в США приостановлена работа правительства, так как сенат после 14 попыток не согласовал проект бюджета. Это произошло из-за разногласий демократов и республиканцев по поводу финансирования здравоохранения. Это 22-й шатдаун в истории страны и 4-й — при Трампе.

9 ноября стало известно, что группа демократов в сенате конгресса США готова проголосовать с республиканцами за пакет законопроектов, направленных на возобновление работы федерального правительства. Источники утверждали, что этого удалось добиться в обмен на голосование по закону о защите пациентов и доступном здравоохранении (Affordable Care Act, ACA) и по массовому увольнению федеральных служащих.

Ранее Трамп поставил ультиматум авиадиспетчерам, прекратившим работать из-за шатдауна.

Второй срок Трампа
