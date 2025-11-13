На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шольц признал, что его правительство рухнуло из-за разногласий по помощи Украине

Шольц сообщил, что распад его кабмина произошел из-за вопроса помощи Украине
Lisi Niesner/Reuters

К краху предыдущего правительства Германии привел вопрос финансовой поддержки Украины, заявил бывший канцлер страны Олаф Шольц в интервью Die Zeit.

Политик рассказал, что раскол в его кабмине произошел из-за вопроса о выделении примерно €15 млрд на дополнительные меры в поддержку Украины и ее граждан в ФРГ.

Политик считает, что, если бы удалось найти необходимые средства для Киева за счет превышения лимита в рамках долгового тормоза (ограничений на взятие государственных заимствований), кризиса в его правительстве удалось бы избежать.

23 февраля 2025 года в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Изначально выборы должны были пройти 28 сентября, но были перенесены на более ранний срок после краха левоцентристского коалиционного правительства Шольца в конце прошлого года.

7 ноября 2024 года он отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, а 16 декабря парламент выразил вотум недоверия, что привело к досрочным выборам. 6 мая этого года в парламенте Германии выбрали нового канцлера. Им стал лидер победившей на парламентских выборах коалиции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

Ранее сообщалось, что кабмин Шольца потратил более полумиллиона евро на визажистов и стилистов.

