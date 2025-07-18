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Кабмин Шольца потратил более полумиллиона евро из бюджета на визажистов и стилистов

Bild: министры при Шольце истратили за три года около €590 тыс. на стилистов
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Fabrizio Bensch/Reuters

Правительство бывшего канцлера Германии Олафа Шольца израсходовало почти €590 тыс. из госбюджета на услуги визажистов и стилистов для членов кабинета министров в период с 2022 года по март 2025-го. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные федерального правительства.

Согласно опубликованной информации, наибольшая сумма – €21 тысяча – была потрачена на макияж экс-министра иностранных дел Анналены Бербок только за первые три месяца 2025 года. Сам Шольц занял второе место по расходам за этот же период (€13 тысяч), тогда как бывший вице-канцлер Роберт Хабек обошелся бюджету в скромные на фоне коллег €598.

Издание обратило внимание, что такие суммы потратили только на услуги визажистов и стилистов. Расходы на одежду, стрижки или работу фотографов в эти данные не включены. В правительстве пояснили, что услуги стилистов предназначались не только министрам лично, но и для нужд всего министерства в целом.

Расходы вызвали критику. Оппозиционный политик Штефан Бранднер (партия «Альтернатива для Германии») заявил, что министры даже в последние месяцы своей работы не постеснялись «лезть в карман налогоплательщиков, чтобы «прихорашиваться»». Особенно возмутили его траты МИДа, которые он назвал «нахальством по отношению к честным труженикам».

Ранее Германия отказалась поддержать предложение по увеличению бюджета ЕС.

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