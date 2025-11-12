На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о разочаровании Трампа неспособностью завершить конфликт на Украине

The Atlantic: Трамп разочарован неспособностью завершить конфликт на Украине
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп разочарован неспособностью завершить конфликт на Украине. Такую оценку дает журнал The Atlantic.

«Дональд Трамп явно разочарован своей неспособностью положить конец российско-украинской войне. Он думал, что сможет заключить простую сделку, признающую территориальные приобретения России и отвечающую ее экономическим интересам», — говорится в тексте.

По оценке авторов, президент США недооценил стремление российского коллеги Владимира Путина и то, «насколько сложно его будет убедить согласиться на что-то меньшее», чем достижение целей. В материале также отмечается, что Белый дом пытался надавить как на Россию, так и на Украину, однако значимых результатов это не принесло.

Журнал ссылается на заявления высокопоставленных чиновников администрации Трампа о том, что конфликт будет близок к урегулированию, «если только стороны будут вести себя разумно». Белый дом рассматривает «фундаментальный конфликт» как «поддающийся компромиссу», но на самом деле проблема гораздо более сложна, констатируют авторы.

23 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как посчитал, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин отметил, что проведение саммита в Венгрии без предварительной подготовки было бы ошибкой. Он добавил, что речь идет скорее о переносе переговоров, а не об их отмене.

Ранее премьер Польши не нашел «объективных причин» для поражения Украины.

