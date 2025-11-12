Слуцкий: на Украине остановили мирные переговоры с РФ ради амбиций и обогащения

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что власти Украины предпочитают «искать не формулу мира, а формулу войны», этому стал подтверждением коррупционный скандал в стране. Таким образом он прокомментировал «Газете.Ru» заявление Киева о приостановке мирных переговоров.

«МИД Украины, приостановив переговоры, подтвердил очевидный факт неготовности режима Зеленского к серьезному мирному урегулированию. На последнем раунде Стамбула-2 были предложены конкретные решения по созданию рабочих групп по гуманитарным, военным и политическим вопросам. Однако Киев снова саботировал реальный мирный процесс. Не исключаю, что не без подсказок извне», — сказал депутат.

Слуцкий заявил, что в администрации президента США должны «сделать выводы», исходя из заявлений в МИД Украины.

«Зеленский предпочитает искать не формулу мира, а формулу войны в объятьях коалиции желающих. Очевидно, ради не только властных амбиций, но и преступного обогащения. Коррупционный скандал — тому подтверждение. Укрофюрер судорожно пытается оправдаться и «выбросить за борт» «коррупционный балласт». Но, похоже, он уже потянул его ко дну. Администрация Трампа должна делать выводы», — заявил парламентарий.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица 12 ноября заявил, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой до конца 2025 года. Кислица считает, что они прошли «безрезультатно».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о масштабном расследовании коррупции в энергетическом секторе Украины. По данным следствия, Тимур Миндич, являющийся соратником Владимира Зеленского, организовал схему, по которой преступники требовали откаты в 10—15% от суммы контрактов с «Энергоатома». СМИ сообщали, что Миндич является «кошельком» Зеленского.

