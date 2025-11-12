В Турции прошли переговоры между Фиданом и Умеровым

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщил МИД Турции, пишет РИА Новости.

Ведомство не привело никаких подробностей переговоров.

12 ноября первый замглав МИД Украины Сергея Кислицы заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. По его словам, решение связано с отсутствием прогресса в ходе предыдущих встреч.

Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов сказал, что Россия готова в любой момент возобновить переговоры с Украиной на стамбульской площадке, но Киев не реагирует на предложения. Он отметил, что Москва ранее предлагала создать три рабочие группы для онлайн-переговоров, но ответа от Киева не последовало.

2 ноября Фидан заявил, что Турция готова принять четвертый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине между делегациями Москвы и Киева, а также организовать саммит лидеров двух стран.

Ранее в Турции не увидели предпосылок для возобновления переговоров по Украине.