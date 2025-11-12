На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Турции прошли переговоры между Фиданом и Умеровым

МИД Турции: Фидан встретился с Умеровым в Анкаре
true
true
true
close
Louisa Gouliamaki/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщил МИД Турции, пишет РИА Новости.

Ведомство не привело никаких подробностей переговоров.

12 ноября первый замглав МИД Украины Сергея Кислицы заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. По его словам, решение связано с отсутствием прогресса в ходе предыдущих встреч.

Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов сказал, что Россия готова в любой момент возобновить переговоры с Украиной на стамбульской площадке, но Киев не реагирует на предложения. Он отметил, что Москва ранее предлагала создать три рабочие группы для онлайн-переговоров, но ответа от Киева не последовало.

2 ноября Фидан заявил, что Турция готова принять четвертый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине между делегациями Москвы и Киева, а также организовать саммит лидеров двух стран.

Ранее в Турции не увидели предпосылок для возобновления переговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами