В Турции не увидели предпосылок для возобновления переговоров по Украине

РИА: Турция не видит предпосылок для возобновления переговоров по Украине

Анкара надеется, что переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле возобновятся, однако предпосылок для этого пока не наблюдается. Об этом сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

«Конечно, надеемся, что переговоры возобновятся», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в Стамбуле сторонам удалось достичь гуманитарных договоренностей.

По словам источника, Турция пока не получала из Киева и Москвы сигналов, которые бы указывали на возможность возобновления переговорного процесса.

«Для этого необходимы определенные предпосылки. Пока их нет», — уточнил он.

5 ноября глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что мирные усилия, направленные на решение российско-украинского конфликта, должны учитывать реалии на фронте и интересы сторон.

3 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в вопросах темпов урегулирования на Украине не имеет предела и не может иссякнуть. Отвечая на вопрос о возможных предельных сроках для решения конфликта, американский лидер подчеркнул, что иногда нужно дать сторонам возможность «выпустить пар» через конфронтацию.

