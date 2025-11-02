В Турции заявили о готовности принять новый раунд переговоров по Украине

Турция готова принять четвертый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине между делегациями Москвы и Киева, а также организовать саммит лидеров двух стран. Об этом заявил глава МИД Хакан Фидан, чьи слова приводит Yeni Şafak.

«Три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле привели к ощутимым результатам, в частности к обмену пленными и возобновлению прямого диалога между сторонами. Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем к мирному разрешению кризиса в Украине», — сказал Фидан.

Министр заверил, что Анкара продолжит поддерживать дипломатические усилия для достижения мира и готова предоставить площадку для прямых переговоров России и Украины.

23 июля во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. В ходе этой встречи РФ предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту идею. Также обсуждали

