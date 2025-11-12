На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова высказалась о приостановке Украиной переговоров с Россией

Захарова: приостановка переговоров с РФ говорит об отсутствии стремления к миру
Сергей Гунеев/РИА Новости

Сообщения, согласно которым Украина приостановила переговоры с Россией, говорят об отсутствии стремления к миру. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим [президента Украины Владимира] Зеленского не собирался проявлять», — сказала дипломат.

Таким образом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала слова первого замглавы МИД Украины Сергея Кислицы, который заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. По его словам, решение связано с отсутствием прогресса в ходе предыдущих встречи.

Также первый замминистра заявил, что Киев все же ждет встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как пишет Times, Кислица «был открыт для продвижения к миру», однако он «не удивлен» провалу переговоров по решению конфликта.

Ранее в Госдуме заявили, что остановка Киевом переговоров не повлияет на обмен пленными.

Переговоры о мире на Украине
