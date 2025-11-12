Украина на фоне прекращения переговоров с Россией ждет встречи Путина и Зеленского

Украина на фоне отказа от переговоров с Россией все же ждет встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица, пишет The Times.

«Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без особого прогресса, они были прекращены. По словам заместителя министра иностранных дел, с лета ведется борьба за то, чтобы добиться от международных партнеров Украины более активных действий, чтобы подтолкнуть Путина к личной встрече с Зеленским», — пишет газета.

Как пишет Times, Кислица «был открыт для продвижения к миру», однако он «не удивлен» провалу переговоров по решению конфликта.

12 ноября Кислица сообщил, что мирные переговоры между Украиной и Россией официально приостановлены.

Ранее Канада заявила о необходимости сохранить давление на Россию.