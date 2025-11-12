На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Японии рассказали, как стране улучшить отношения с Россией

Депутат Фукусима: Японии следует вести независимую от США политику
true
true
close
Eugene Hoshiko/AP

Депутат нижней палаты японского парламента Нобуюки Фукусима заявил о необходимости вести независимую от США внешнюю политику. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, это необходимо для улучшения отношений между Токио и Москвой.

«Если политика Японии сильно изменится, это станет поводом, чтобы она изменила отношения с Россией. Тогда и санкции будут ослаблены или сняты», — сказал Фукусима.

Вместе с тем депутат отметил, что в данный момент нынешняя администрация премьер-министра Санаэ Такаити об этом не думает.

Недавно генеральный секретарь кабмина Японии Минору Кихара заявил, что его страна будет принимать меры в отношении России, исходя из того, какие шаги будут эффективны для установления мира на Украине, а также из своих национальных интересов.

12 ноября японский общественный деятель Мицухиро Кимура заявил о желании вновь посетить Крым, чтобы рассказать в Японии правду. Кимура отметил важность того, чтобы в Японии знали о доброте, исходящей от жителей этих регионов.

Ранее Япония выступила за сохранение диалога с Россией.

