Депутат нижней палаты японского парламента Нобуюки Фукусима заявил о необходимости вести независимую от США внешнюю политику. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, это необходимо для улучшения отношений между Токио и Москвой.

«Если политика Японии сильно изменится, это станет поводом, чтобы она изменила отношения с Россией. Тогда и санкции будут ослаблены или сняты», — сказал Фукусима.

Вместе с тем депутат отметил, что в данный момент нынешняя администрация премьер-министра Санаэ Такаити об этом не думает.

Недавно генеральный секретарь кабмина Японии Минору Кихара заявил, что его страна будет принимать меры в отношении России, исходя из того, какие шаги будут эффективны для установления мира на Украине, а также из своих национальных интересов.

12 ноября японский общественный деятель Мицухиро Кимура заявил о желании вновь посетить Крым, чтобы рассказать в Японии правду. Кимура отметил важность того, чтобы в Японии знали о доброте, исходящей от жителей этих регионов.

Ранее Япония выступила за сохранение диалога с Россией.