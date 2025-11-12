На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Японии прокомментировали возможность введения новых санкций против России

Кихара: Япония будет принимать решения в отношении России для установления мира
Mandatory credit Kyodo/Reuters

Генеральный секретарь кабмина Японии Минору Кихара заявил, что его страна будет принимать меры в отношении России, исходя из того, какие шаги будут эффективны для установления мира на Украине, а также из своих национальных интересов. Об этом сообщает ТАСС.

«При этом мы продолжим тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с G7», — сказал Кихара, отвечая на вопрос о том, будет ли Япония вводить новые экономические санкции против РФ.

В сентябре власти Японии расширили санкции против 48 российских компаний и 14 граждан. В список попал стерлитамакский оборонный завод «Авангард» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Ограничения касаются операций с капиталом и платежей.

Москва в ответ на санкции Токио закрыла въезд в страну для 30 граждан Японии. Среди них — представитель МИД Японии Тосихиро Китамура и 17 сотрудников СМИ. В Москве предупредили, что путь для возобновления диалога откроется только после отказа Японии от антироссийского курса.

В конце октября новый глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, что новое правительство Японии во главе с Санаэ Такаити сохраняет цель решить вопрос принадлежности южных Курильских островов и заключить с Россией мирный договор.

Ранее в Японии ответили на призыв США отказаться от энергоносителей из РФ.

