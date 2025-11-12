Японский общественный деятель Мицухиро Кимура заявил о желании вновь посетить Крым, чтобы рассказать в Японии правду. Об этом пишет РИА Новости.

«Я являюсь членом общества дружбы Крыма, был наблюдателем в парламенте Крыма. Я также ездил в Абхазию и Южную Осетию. Люди с большой симпатией относятся к Японии», — сказал он.

Кимура отметил важность того, чтобы в Японии знали о доброте, исходящей от жителей этих регионов.

Минувшей осенью делегация послов трех африканских стран прибыла с ознакомительным визитом в Крым. В частности, в состав делегации вошли послы Мали, Буркина-Фасо и Республики Нигер.

28 июня 2025 года в Крым уже приезжали послы африканских стран из Чада, Бурунди и Гвинеи. В Симферополе их приняли власти региона во главе с Сергеем Аксеновым. Дипломаты обсудили общие перспективы для сотрудничества, посетили предприятия агропромышленного комплекса, посмотрели на достопримечательности, а также пообщались с общественными деятелями и со студентами.

Ранее глава крымского парламента рассказал, сколько туристов примет полуостров в 2025 году.