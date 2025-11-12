На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Япония выступила за сохранение диалога с Россией

В Японии выразили сожаление после введения РФ запрета на въезд 30 гражданам
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительство Японии выразило сожаление после введения Российской Федерацией запрета на въезд в страну 30 японским гражданам. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара на пресс-конференции, трансляция велась на YouTube.

При этом Кихара подчеркнул, что несмотря на сложное состояние отношений между Россией и Японией, Токио считает важным сохранять надлежащее взаимодействие с Москвой по различным каналам.

В сентябре власти Японии расширили санкции против 48 российских компаний и 14 граждан. В список попал стерлитамакский оборонный завод «Авангард» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Ограничения касаются операций с капиталом и платежей.

Москва в ответ на санкции Токио закрыла въезд в страну для 30 граждан Японии. Среди них — представитель МИД Японии Тосихиро Китамура и 17 сотрудников СМИ. В Москве предупредили, что путь для возобновления диалога откроется только после отказа Японии от антироссийского курса.

Ранее в Японии ответили на призыв США отказаться от энергоносителей из РФ.

