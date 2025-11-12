Бессрочный запрет. Россия закрыла въезд представителю МИД Японии и еще 29 гражданам

Министерство иностранных дел России ввело бессрочный запрет на въезд в страну для 30 японских граждан, включая официального представителя МИД Японии Китамуру Тохисиро. Эти действия были предприняты в ответ на недавние санкции Токио против российских компаний и нефтяной промышленности. В Москве предупредили, что путь для возобновления диалога откроется только после отказа Японии от антироссийского курса.

МИД России запретил въезд в страну 30 японским гражданам, в число которых вошли журналисты ведущих СМИ, политологи и официальный представитель МИД Японии Китамура Тохисиро. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В рамках ответных мер в отношении продолжающихся т.н. санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующим японским гражданам », — говорится в сообщении.

В списке имена и фамилии журналистов газет Asahi, Nikkei, Mainichi и Yomimuri, телеканалов Fuji TV, TBS и информагентства Kyodo, профессора университетов Хитоцубаси, Кэйо и Токийского университета и президента компании Denzai K.K.

Также под ограничения попали президент Информационного центра по правам человека в Индо-Тихоокеанском регионе Хидэтоси Исии и председатель НПО Free Tibet Fukuoka Ёко Исии.

Японские санкции

В сентябре власти Японии расширили санкции против 48 российских компаний и 14 граждан . В список попал стерлитамакский оборонный завод «Авангард» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Ограничения касаются операций с капиталом и платежей.

Под санкции также попали особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане, работающая там компания «Альбатрос», а также АО «Ремдизель» из Набережных Челнов. В перечне — Тульский оружейный завод, московские НПО «Базальт» и НПП «Салют», челябинский автозавод «Урал», пермское НПО «Искра» и детский лагерь «Артек».

Кроме того, Токио ограничил экспорт для двух российских компаний, шести китайских, двух турецких и одной из ОАЭ. Параллельно Япония снизила предельную цену на импорт российской нефти с $60 до $47,6 за баррель .

Напряженные отношения

После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году Япония ввела широкие секторальные, торговые, экономические и персональные санкции в отношении компаний и граждан России. Были заморожены активы крупнейших российских банков, а также ограничены экспорт высокотехнологичного оборудования, товаров двойного назначения, поставки автомобилей.

Япония также ввела потолок цен на импорт российской нефти и запретила экспорт стратегических товаров, экспорт товаров и технологий в Россию, список которых превышает 300 наименований. Власти Японии регулярно расширяют санкции против РФ в координации с США и странами ЕС.

«В Москве будут только рады». Первая женщина-премьер Японии хочет мирного договора с Россией Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем первом обращении к парламенту заявила... 24 октября 15:32

Вскоре после этого Москва приостановила переговоры о заключении мирного договора с Японией по итогам Второй мировой войны и принадлежности Курильских островов.

В октябре 2025 года новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем первом обращении к парламенту заявила о намерении заключить мирный договор с Россией . В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Япония занимает «ярко выраженную недружественную позицию» в отношении России.

«Мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией. Вместе с тем, к нашему сожалению, приходится констатировать, что в настоящий момент Япония занимает весьма недружественную позицию в отношении России, присоединилась ко всем незаконным санкциям и ограничениям в адрес нашей страны», — заявил представитель Кремля.

«В Москве будут только рады». Первая женщина-премьер Японии хочет мирного договора с Россией Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем первом обращении к парламенту заявила... 24 октября 15:32

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вскоре после этого отметила на брифинге, что недружественная позиция Токио привела двусторонние отношения в тупик, при этом инициатором такого курса выступила японская сторона, а не российская.

«Путь возобновления диалога с Японией откроется только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение нашей стране и ее гражданам ущерба... от этого они (власти Японии. — «Газета.Ru») должны отказаться», — сказала она.

По данным ТАСС, с 2022 года РФ четыре раза объявляла об ответных санкциях против японских граждан. Больше всего ограничений было введено 15 июля 2022 года, тогда под санкции подпали 384 человека.