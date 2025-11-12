Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана в космической сфере

В настоящее время Россия и Казахстан продолжают активно сотрудничать в космической сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, передает сайт Кремля.

«Поддерживается тесная кооперация в области космических исследований, продолжается совместная эксплуатация космодрома Байконур», — сказал глава государства.

Путин добавил, что также Россия и Казахстан реализуют проект «Байтерек». Президент уточнил, что в рамках инициативы планируется создание нового ракетно-космического комплекса для запусков ракеты-носителя «Союз-5». Российский лидер отметил, что рассчитывает на первый старт с Байтерека уже в текущем году.

Накануне Токаев прибыл с двухдневным государственным визитом в Россию. В этот же день состоялась неформальная встреча президента РФ с казахстанским лидером. В ходе переговоров с российским коллегой Токаев заявил, что серьезных проблем между двумя странами нет.

12 ноября Путин и Токаев провели официальные переговоры, в ходе которых российский лидер назвал РФ и Казахстан ближайшими партнерами и друзьями. Он подчеркнул, что у двух стран все получается в вопросе развития двусторонних отношений.

Ранее Путин оценил уровень двусторонних отношений РФ и Казахстана.