В Кремле начался государственный обед по случаю визита Токаева

В Кремле проходит государственный обед президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие началось в Грановитой палате, где традиционно проходят подобные обеды. После него Токаев и Путин посетят Большой театр и оценят гала-концерт казахстанских мастеров искусств.

11 ноября Токаев прибыл в столицу РФ с официальным визитом. В тот же день главы двух государств провели неформальную встречу в Кремле, которая продлилась три часа. Во время беседы казахстанский лидер обратил внимание, что сейчас не существует ни одной сферы, в которой Москва и Астана не соприкасаются и не работают вместе.

12 ноября Путин и Токаев провели официальные переговоры, в ходе которых российский лидер назвал РФ и Казахстан ближайшими партнерами и друзьями. Он подчеркнул, что у двух стран все получается в вопросе развития двусторонних отношений.

Ранее Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка.